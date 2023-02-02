البرلمان الكوري يبدأ دورته الاستثنائية لشهر فبراير

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من المقرر أن يبدأ البرلمان دورته غير العادية لشهر فبراير اليوم الخميس.وسوف يعقد البرلمان حفل الافتتاح بعد ظهر اليوم لبدء الدورة التي تستمر لمدة 27 يوما حتى نهاية الشهر.وسيبدأ البرلمان جلسة استجواب لمدة 3 أيام الأسبوع القادم، حيث يغطي قضايا السياسة والشؤون الخارجية والأمن والتوحيد يوم الاثنين، والاقتصاد يوم الثلاثاء، والقضايا التعليمية والاجتماعية والثقافية يوم الأربعاء.ومن المقرر أن يلقي رئيس الحزب الديمقراطي المعارض خطابا يوم 13 فبراير، ويليه خطاب لرئيس حزب قوة الشعب الحاكم في اليوم التالي.ومن المتوقع أن تشهد الدورة الاستثنائية اشتباكات ومواجهات بين الأحزاب السياسية بشأن التحقيق الجاري من جانب النيابة العامة في مزاعم الفساد ضد رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ".كما يسعى الحزب الديمقراطي من جانبه إلى إجراء تحقيق خاص في قضية التلاعب المزعوم في الأسهم المنسوبة إلى السيدة الأولى "كيم كيون هي"، بالإضافة إلى نزع الثقة من وزير الداخلية "لي سانغ مين" بسبب حادث التدافع المميت الذي وقع في "إي تيه وان".