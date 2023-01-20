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الاقتصادية

ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 5.2% في يناير

Write: 2023-02-02 11:47:30Update: 2023-02-02 17:08:02

Photo : YONHAP News

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا بأكثر من 5% في يناير، مع تسارع وتيرة زيادته للمرة الأولى خلال 3 أشهر.
ووفقا لهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الخميس، سجل مؤشر أسعار المستهلك 110.11 نقطة في يناير، بزيادة نسبتها 5.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وتزيد تلك الزيادة بمقدار 0.2% مقارنة بزيادة قيمة المؤشر الشهر الماضي، حيث ازداد بنسبة 5%، وهو أول تسارع في الزيادة على أساس شهري منذ 3 أشهر.
ومن الملاحظ أن مؤشر أسعار المستهلكين يتجه نحو الاستقرار ببطء منذ أن بلغ ذروته عند 6.3% في يوليو من العام الماضي، لكنه لا يزال في نطاق 5% للشهر التاسع على التوالي منذ مايو الماضي.
وقد ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 28.3% على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، عندما بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة.
وارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 6% في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بمقدار 1% على أساس سنوي.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بمقدار 5% على أساس سنوي، وهي أعلى زيادة منذ فبراير 2009.

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