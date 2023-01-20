كوريا الشمالية تحذر من أقوى رد فعل ضد أي محاولة عسكرية أمريكية

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حذرت كوريا الشمالية من "أقوى رد فعل" ضد أي محاولة عسكرية أمريكية، بموجب مبدأ "السلاح النووي مقابل السلاح النووي والمواجهة الشاملة مقابل المواجهة الشاملة".وأصدرت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية هذا التحذير اليوم الخميس في بيان منسوب إلى المتحدث باسمها نقلته وكالة الأنباء المركزية، ردا على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" بشأن زيادة نشر الأصول الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية.وقال البيان إن كوريا الشمالية لديها استراتيجيات للرد على أي تحد عسكري قصير أو طويل الأمد من جانب الولايات المتحدة وأتباعها، وتعهد بإدارة التهديدات المحتملة للحاضر والمستقبل بقدراتها النووية "الساحقة".وأضاف البيان أن استمرار نشر الأصول الاستراتيجية من قبل الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها سيؤدي إلى أنشطة ردع أوضح بكل تأكيد من قبل كوريا الشمالية وفقا لطبيعة تلك الأنشطة.وشدد البيان على أن بيونغ يانغ غير مهتمة بأي اتصال أو حوار مع الولايات المتحدة مادامت تنتهج سياساتها العدائية ومسار المواجهة.وقد صدر البيان بعد ساعات من قيام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإجراء تدريبات جوية مشتركة فوق المياه الغربية لكوريا الجنوبية، بمشاركة قاذفة استراتيجية من طراز "بي 1 بي" ومقاتلات شبح من طراز "إف 22" و "إف 35 بي" من القوات الجوية الأمريكية.