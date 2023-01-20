كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات جوية مشتركة

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أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات جوية مشتركة فوق شبه الجزيرة الكورية، بمشاركة قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي 1 بي".وقالت وزارة الدفاع الكورية في بيان إن القوات الجوية للبلدين أجرت أول مناورات جوية مشتركة لهذا العام أمس الأربعاء فوق المياه الغربية لكوريا الجنوبية.وقد انضمت القاذفة الاستراتيجية إلى مقاتلات شبح من طراز "إف 22" و "إف 35 بي" من القوات الجوية الأمريكية، بالإضافة إلى مقاتلات شبح من طراز "إف 35 إيه" من القوات الجوية الكورية الجنوبية.وقالت الوزارة في بيانها إن التدريبات الجوية المشتركة تظهر الإرادة والقدرة الأمريكية لتوفير ردع موسع قوي وموثوق به ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.وأكدت الوزارة أن التدريبات تتماشى مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة البلدين وخلال الاجتماع التشاوري الأمني على مستوى وزراء الدفاع في العام الماضي، لنشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة.وأضافت أن التدريبات تظهر أيضا تصميم البلدين الحليفين القوي على حماية الأمن القومي لكوريا الجنوبية وسلامة شعبها من الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية.