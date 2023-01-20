مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية

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قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ضمن جهوده المستمرة للتصدي للتضخم المرتفع.وبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس الأربعاء، قال المجلس في بيان إنه قرر رفع نسبة الفائدة القياسية قصيرة الأجل بمقدار 0.25 نقطة مئوية.وبذلك أصبح النطاق المستهدف الجديد هو 4.5% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى خلال 16 عاما.ويمثل الارتفاع الأخير ثامن زيادة وأصغر زيادة منذ مارس الماضي عندما بدأ البنك المركزي الأمريكي حملته لمحاربة التضخم من خلال رفع سعر الفائدة، حيث قرر رفعها بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر، قبل أن يقرر رفعها بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر.وبعد اجتماع اللجنة، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي إن التضخم قد تراجع لكنه لا يزال مرتفعًا، ملمحًا بذلك إلى المزيد من الارتفاعات، حيث أوضح أن الزيادات المستمرة في سعر الفائدة ستكون مناسبة لتخفيض التضخم السنوي إلى نطاق 2%.وبعد القرار الأخير، أصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الكوري أقل بمقدار 1.25 نقطة مئوية مقارنة بسعر الفائدة الأمريكي.