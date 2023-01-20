محادثات هاتفية بين نواب وزراء خارجية 7 دول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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أجرى نواب وزراء خارجية 7 دول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، محادثات هاتفية أمس، ناقشوا فيها التوجهات الأخيرة للاستجابة لجائحة كورونا، ومسألة إمداد أوكرانيا بالطاقة، وغير ذلك من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وصرحت وزارة الخارجية في سيول أمس بأن النائب الثاني لوزير الخارجية "إيم دو هون" أوضح في تلك المحادثات قرار الحكومة الكورية مؤخرا بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية، وذلك بعد تحسن أوضاع الوباء في كوريا، كما أوضح أيضا جهود كوريا لتقديم مساعدات إنسانية في مجال الطاقة إلى أوكرانيا.وأضافت وزارة الخارجية الكورية أن المشاركين في المحادثات أجمعوا على ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون في مكافحة كورونا في المستقبل أيضا.يذكر أن المحادثات عقدت برئاسة نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان"، وشارك فيها نواب وزراء خارجية كوريا الجنوبية وأستراليا والهند واليابان ونيوزيلاندا وفيتنام.