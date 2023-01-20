إغلاق مبنى محطة المطار في منطقة كانغ نام

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تقرر إغلاق مبنى محطة المطار في حي "سام سونغ" في منطقة "كانغ نام" بالعاصمة سيول بشكل نهائي، بعد أن كان قد ظل متوقفا عن التشغيل بسبب وباء كورونا.وصرحت وزارة الأراضي والنقل الكورية اليوم بأن شركة إدارة المبنى التابعة للاتحاد الكوري للتجارة الخارجية، قد قررت إغلاق المبنى بشكل نهائي في شهر ديسمبر الماضي وأخبرت الوزارة بذلك.يشار إلى أن مبنى محطة المطار كان قد افتتح في عام 1990، حيث ظل يقدم خدمات وصول التسجيل لشركات الطيران المدنية بما في ذلك شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير".ورغم أن إدارة منطقة كانغ نام طالبت باستئناف تشغيل المبنى الذي ظل متوقفا منذ شهر أبريل من عام 2020 بسبب تداعيات وباء كورونا، إلا أن الشركة المسؤولة قررت إغلاقه نتيجة للعجز التراكمي.ومن المرجح أن يكون انخفاض الطلب على خدمات وصول التسجيل في المبنى، نتيجة لتشغيل القطارات الخاصة للمطارات وتفعيل عملية وصول التسجيل عبر الإنترنت، قد أثر على قرار الإغلاق أيضا.