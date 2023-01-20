تقرير يشير إلى عمليات جديدة في منصة الإطلاق الصاروخي في كوريا الشمالية

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كشف تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم عن أنه تم رصد عمليات جديدة تجري حاليا في منصة "سوهيه" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في منطقة "دونغ تشانغ ري" في كوريا الشمالية، على نحو مماثل لعمليات إنشاء منصة اختبار المحركات العاملة بالوقود الصلب في السابق.وأوضح التقرير أنه تم رصد ظهور موقع جديد للإنشاءات في منطقة تبعد حوالي 115 مترا إلى الشمال من منصة اختبار المحركات التي تم إنشاؤها مؤخرا، وذلك في الصور التي التقطتها خدمة صور الأقمار الاصطناعية المدنية "بلانيت لابس"، أمس.وأضاف التقرير أنه تم رصد تكون منطقتين يبلغ عرض كل منهما 20 مترا، وطولها 40 مترا، في ذلك المكان الذي كان مغطىً بالأشجار والنباتات حتى قبل أيام فقط، كما تم رصد مادة سوداء اللون في وسطه.وقال إن هذه العملية تشبه عملية بناء منصة اختبار المحركات الجديدة التي نفذتها كوريا الشمالية خلال العام الماضي.كما أشار التقرير إلى أنه عند اكتمال بناء المنصة الجديدة، ستضم منطقة "دونغ تشانغ ري" 3 منصات لاختبارات إطلاق الصواريخ، بما في ذلك منصة اختبار المحركات القائمة بأسلوب رأسي، ومنصة اختبار المحركات بالوقود الصلب التي تم إنشاؤها في شهر ديسمبر من العام الماضي.