الرئيس يون يقيم مأدبة غداء للمسؤولين عن نجاح محطة براكة النووية

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يخطط الرئيس "يون صوك يول" لإقامة مأدبة غداء للذين ساهموا في الفوز بمشروع محطة "براكة" للطاقة النووية في الإمارات.ووفقا لما ذكره المكتب الرئاسي أمس الخميس، سيتم دعوة 10 أشخاص ممن ساهموا في المشروع الذي يقع في أبو ظبي، إلى المكتب الرئاسي لتناول الغداء مع "يون" اليوم الجمعة.ومن المتوقع أن يوجه "يون" الشكر إلى أولئك المسؤولين عن نجاح المشروع، الذي أصبح رمزا للتعاون بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.وسيكون من بين المدعوين مسؤولون سابقون وحاليون في شركة كوريا للطاقة الكهربائية وشركة كوريا للطاقة المائية والنووية، بالإضافة إلى شركة "سام سونغ سي آند تي" وشركة "هيون ديه إي آند سي" وشركة "دوسان إنيربيليتي".وكانت كوريا الجنوبية قد وقعت صفقة في عام 2009 لبناء تلك المحطة التي تم تصميمها لتضم 4 مفاعلات نووية كورية الصنع.ويعمل الآن اثنان من تلك المفاعلات في المحطة، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمفاعل الثالث قريبا، بينما سيتم الانتهاء من بناء المفاعل الرابع خلال العام القادم.