كوريا تسعى للانضمام لقائمة أفضل 10 دول من حيث المساعدات الإنمائية

Photo : YONHAP News

قال وزير الخارجية "بارك جين" أمس الخميس إن كوريا الجنوبية تسعى إلى أن تكون ضمن الدول العشر الأولى في العالم من حيث المساعدات الإنمائية الرسمية.وصرح "بارك" بذلك في كلمة تهنئة لمنتدى المشاركة والتمكين العالمي الذي عُقد في جامعة "يون سيه".وقال "بارك" إن كوريا ستواصل الجهود الدبلوماسية التي تساهم في تنمية البلدان الأخرى من خلال مشاركات التنمية والتعاون المخصصة، بهدف الانضمام إلى قائمة الدول العشر الأولى من حيث حجم المساعدات الإنمائية الرسمية.ومن أجل هذه الغاية، خصصت كوريا الجنوبية أكثر من تريليوني وون من ميزانية هذا العام لبرامج المساعدات الإنمائية الرسمية لوزارة الخارجية، بزيادة نسبتها 18.5% على أساس سنوي.وأشار الوزير بارك إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية هي إحدى أولويات استراتيجية كوريا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقال إن كوريا الجنوبية ستصطف بقوة مع الدول التي تشترك معها في القيم والمبادئ، لضمان الحرية والسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.