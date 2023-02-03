ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الكوري في يناير

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ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في يناير، بسبب التراجع الأخير للدولار الأمريكي.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ إجمالي احتياطي البلاد من العملات الأجنبية 429.97 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، بزيادة 6.81 مليار دولار عن الشهر الأسبق.وبذلك ارتفع الاحتياطي للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاضه لثلاثة أشهر متتالية من أغسطس إلى أكتوبر.ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة الأصول المقومة بغير الدولار عند تحويلها إلى دولار، مع تراجع الدولار بنسبة 1.5% مقابل العملات الرئيسية في يناير.وبذلك تكون كوريا الجنوبية حتى نهاية ديسمبر تاسع أكبر دولة في العالم من حيث احتياطي النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من 3 تريليونات دولار، وتلتها اليابان وسويسرا وروسيا.