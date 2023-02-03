وزارة الخارجية الأمريكية تحث العالم على محاسبة كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على العالم أن يحاسب كوريا الشمالية على أعمالها الاستفزازية، وأن يرسل إشارة واضحة بأنه ستكون هناك عواقب على استمرار الأعمال العدائية.وأدلى المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" بهذه التصريحات أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي، حيث شدد على أهمية تحميل كوريا الشمالية المسؤولية عن أفعالها المهددة للسلام الإقليمي وأمن المجتمع الدولي، وأوضح أن هناك عواقب لاستفزازاتها.كما نقل "برايس" رسالة الولايات المتحدة إلى جميع الدول، وخاصة الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تصوت على قرارات مجلس الأمن المختلفة ضد كوريا الشمالية، بأن جميع الدول تتحمل مسؤولية فرض العقوبات، مشيرا إلى أن الصين وروسيا لا تلتزمان بذلك دائما.وقال المتحدث إن واشنطن أوضحت لبيونغ يانغ أنها مستعدة وراغبة وقادرة على الجلوس معها لإجراء مناقشات حول الخطوات العملية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وأضاف أن كوريا الشمالية رغم ذلك أشارت إلى أنها لا ترغب في الحوار في الوقت الحالي.