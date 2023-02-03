الكونغرس الأمريكي يتبنى قرارا يدين الاشتراكية وقادة كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

ندد مجلس النواب الأمريكي بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وغيره من القادة الاشتراكيين، حيث تبنى قرارا يدين الاشتراكية وأبرز مؤيديها.ووافق الكونغرس أمس الخميس على القرار الذي يدين "فظائع الاشتراكية" بأغلبية 328 صوتا مقابل 86 صوتا، حيث صوت أغلب الديمقراطيين وجميع الجمهوريين لصالح القرار.وينص القرار على أن "الأيديولوجية الاشتراكية تستلزم تركيز السلطة، مما أدى مرارا وتكرارا إلى تحولها إلى أنظمة شيوعية وشمولية وديكتاتوريات وحشية".وقال القرار إن الاشتراكية أدت مرارا إلى مجاعات وقتل جماعي، وقتلت أكثر من 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بينما جوعت ما يصل إلى 3.5 ملايين شخص في كوريا الشمالية.وأضاف القرار أن العديد من أعظم الجرائم في التاريخ ارتكبها منظرو الاشتراكية، بمن فيهم "كيم جونغ أون" ووالده وجده، وكذلك "فلاديمير لينين" و"جوزيف ستالين" و"ماو تسي تونغ" و"فيديل كاسترو".