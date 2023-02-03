المكتب الرئاسي يدرس رفع دعوى قضائية بشأن الشائعات حول الاستعانة بعراف

Photo : YONHAP News

صرح مسؤول رئاسي كوري بأن مكتب الرئاسة يدرس رفع دعوى قضائية ضد متحدث سابق باسم وزارة الدفاع ووسيلة إعلامية بسبب المزاعم عن الاستعانة بعراف في قرار نقل المقر الرئاسي.وأوضح المسؤول لوكالة "يونهاب" للأنباء أمس الخميس أن الرئاسة تفكر في مقاضاة المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع "بو صونغ تشان" بسبب التعليقات التي أدلى بها في مقابلة مع موقع "نيوز توماتو" في وقت سابق من اليوم، حيث ادعى "بو" أن عرافا يسمى "تشونغ أونغ" ورئيس جهاز الأمن الرئاسي "كيم يونغ هيون" قد قاما بجولة في المقر الرسمي لرئيس أركان الجيش ومكتب الجيش في سيول كموقعين مرشحيْن لمقر الرئاسة.وقال "بو" إن الاثنين كانا برفقة رئيس أركان الجيش "نام يونغ شين"، وأنه علم بتلك الزيارة عندما تلقى تقريرا بذلك من القائم بأعمال الإقامة الرسمية لـ"نام".ويدرس المكتب الرئاسي اتخاذ إجراء قانوني ضد "بو" وكذلك الموقع الإخباري لنشر زاعم كاذبة، مشيرا إلى أن رئيس جهاز الأمن الرئاسي "كيم" أكد أنه لم يلتق بذلك العراف.