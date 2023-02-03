وزير الخارجية يبحث التحالف بين سيول وواشنطن مع نواب وسفراء أمريكيين سابقين

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التقى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" مع نواب وسفراء أمريكيين سابقين أمس الخميس، لبحث تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، عقد "بارك" اجتماعات منفصلة مع شخصيات بارزة في الكونغرس الأمريكي، بمن في ذلك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "مايكل ماكول" وعضو اللجنة "يونغ كيم". وطلب "بارك" في الاجتماعات دعم التحالف بين البلدين والذي يصادف هذا العام الذكرى السبعين على تأسيسه.كما دعا الوزير إلى مواصلة الجهود لمعالجة مخاوف سيول بشأن قانون تخفيض التضخم الأمريكي، الذي يقدم مزايا ضريبية فقط للمركبات المجمعة في أمريكا الشمالية.وفي المقابل أكد النواب الأمريكيون دعمهم القوي للتحالف، وتعهدوا بالتعاون لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بعد سبعة عقود من تأسيسها.كما التقى الوزير "بارك" مع السفيرين الأمريكيين السابقين لدى كوريا الجنوبية "كاثلين ستيفنز" و"مارك ليبرت"، وأعرب عن تقديره لجهودهما المستمرة ودورهما في تطوير العلاقات الثنائية حتى بعد التقاعد من المنصب.