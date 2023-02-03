وزارة الصناعة الكورية تنفق ثلثي ميزانية دعم الصادرات في النصف الأول من العام

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كشفت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة عن التدابير التي سوف تتخذها الوزارات المعنية بدعم الصادرات والاستثمارات.وقالت الوزارة في اجتماع عُقد اليوم الجمعة للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية بهدف تشجيع الصادرات والاستثمارات، إنها تخطط لإنفاق ثلثي ميزانيتها الخاصة بدعم الصادرات في غضون النصف الأول من هذا العام، وأضافت أنها ستقدم تمويلا تجاريا تبلغ قيمته 360 تريليون وون، كما ستدعم الحصول على الشهادات الخارجية بشكل سلس.وتخطط الوزارة أيضا لتقديم دعم مالي بقيمة 81 تريليون وون لتخصيصه في الاستثمارات في إنشاء مرافق الصناعات التحويلية وعمليات البحث والتطوير، وتعزيز أنشطتها لجذب أكثر من 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.وقال وزير الصناعة "لي تشانغ يانغ" إن الوزارة ستركز كل طاقاتها على تعافي الصادرات، ودعم الاستثمارات في المرافق والبحث والتطوير استعدادا للمرحلة التي سيشهد فيها الوضع الاقتصادي العالمي انتعاشا خلال النصف الثاني من هذا العام.