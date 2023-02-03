عمدة سيول يعرب عن استعداده لمناقشة رفع سن الركوب المجاني لمترو الأنفاق

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أعرب عمدة مدينة سيول "أوه سيه هون" عن استعداده لفتح جميع الاحتمالات بشأن إجراء مناقشات حول رفع سن الركوب المجاني لمترو الأنفاق، وذلك في أعقاب إعلان بلدية مدينة ديغو أنها تدرس حاليا مسألة رفع سن الركوب المجاني لمترو الأنفاق من 65 عاما إلى 70 عاما.وقال "أوه" في منشور كتبه على صفحته على فيسبوك اليوم الجمعة، إنه قد حان الوقت لإجراء مناقشات اجتماعية حول تعديل نظام رسوم المواصلات العامة.وأكد أنه ليس من المرغوب فيه وضع أعباء مالية ثقيلة نتيجة لزيادة الشيخوخة، على عاتق جيل المستقبل، مشيرا إلى أن رفع رسوم المواصلات العامة يتعلق بشكل جذري بالطريقة التي سيتم من خلالها إجراء تعديل على نظام الرفاهية الاجتماعية.كما أكد على ضرورة حل هاتين القضيتين بشكل متزامن، داعيا وزارة المالية إلى تقديم تعويضات عن جزء من الخسائر المالية الناجمة عن الركوب المجاني، وإجراء تعديل على نظام رسوم المواصلات العامة.ومن جانبه، قال زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم "جو هو يونغ" إن الحزب الحاكم سيناقش مع الحكومة القضايا المتعلقة بمسألة رفع سن الركوب المجاني لمترو الأنفاق، والتعويض عن الخسائر المالية الناجمة عن ذلك.