حكم بالسجن لمدة عامين ضد وزير العدل السابق تشو كوك

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أصدرت محكمة سيول المركزية حكما بحق وزير العدل السابق "تشو كوك" بالسجن لمدة عامين، في المحاكمة الأولى التي عقدت اليوم الجمعة بعد أكثر من 3 سنوات من بدء محاكمته.وأدانت المحكمة الوزير السابق "تشو" بمعظم التهم المتعلقة بارتكاب مخالفات في امتحان القبول لابنته، واعتبرت حصول "تشو" على 6 ملايين وون من مدير مركز بوسان الطبي باسم منحة لابنته الدراسية، انتهاكا لقانون حظر الاستدراج غير القانوني والرشوة، على الرغم من أنها لم تكن رشوة بالمعنى الحقيقي.كما أدانت المحكمة أيضا "تشو" بتجاهل مساعي فريق التفتيش الخاص في مكتب الرئاسة لإجراء تحقيقات في فضيحة التفتيش مع نائب عمدة مدينة بوسان السابق للشؤون الاقتصادية "ريو جيه سو".ولم تضع المحكمة "تشو" تحت حراسة المحكمة، قائلة إنه ليس هناك احتمال بقيام المتهم بتدمير الأدلة أو الهروب.ومن جهة ثانية، أصدرت المحكمة حكما بإضافة عقوبة السجن لمدة عام واحد ضد زوجة الوزير "تشو"، والتي كانت قد تلقت حكما بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة التورط في مخالفات في امتحان القبول وفضيحة صندوق الاكتتاب الخاص.