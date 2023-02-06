ارتفاع استهلاك وقود الطائرات في كوريا بنسبة 20% في عام 2022

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قفز حجم استهلاك وقود الطائرات في كوريا الجنوبية بحوالي 20 في المائة خلال العام الماضي مع ارتفاع الطلب على السفر بعد إزالة إجراءات التباعد الاجتماعي.ووفقا لبيانات صادرة عن مؤسسة النفط الوطنية الكورية الحكومية أمس الأحد، بلغ حجم استهلاك وقود الطائرات في البلاد 25 مليونا و270 ألف برميل في عام 2022، بزيادة نسبتها 19.4% مقارنة بالعام الأسبق. وتعزى تلك الزيادة إلى إلغاء إجراءات التباعد الاجتماعي.وقد انخفض استهلاك وقود الطائرات في كوريا، الذي كان قد بلغ 38 مليونا و830 ألف برميل في عام 2019 قبل جائحة كورونا، بنسبة 44% على أساس سنوي، ليصل إلى 21 مليونا و230 ألف برميل في عام 2020، ثم انخفض إلى 21 مليونا و170 ألف برميل في عام 2021 قبل أن يتعافى في عام 2022.وفي الوقت نفسه، وصل استهلاك كوريا الجنوبية من البنزين إلى 88 مليونا و340 ألف برميل في العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة بالعام الأسبق على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.