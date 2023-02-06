الولايات المتحدة وبولندا تحثان كوريا الشمالية وإيران وبيلاروسيا على وقف دعم روسيا

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حثت الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا، كوريا الشمالية وبيلاروسيا وإيران على وقف دعمها لروسيا.ووجه البلدان تلك الدعوة في بيان مشترك بعد انعقاد الجلسة الرابعة عشرة للحوار الاستراتيجي الثنائي في العاصمة البولندية وارسو. وأكد البلدان في البيان التزامهما بالتأكد من أن العدوان الروسي على أوكرانيا لا يزال يمثل فشلا استراتيجيا.وبالإضافة إلى ذلك، قال البيان إن بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران يجب أن تكف عن دعمها لروسيا، كما يتوجب على الصين أن توقف تضخيمها لروايات الكرملين الكاذبة.وأضاف البيان أنه من أجل تعزيز نظام العقوبات الموجه ضد روسيا، فإن الولايات المتحدة وبولندا ستسعيان إلى تحديد وتتبع الأساليب المستخدمة للتحايل على العقوبات من خلال الأنظمة القانونية لأطراف ثالثة.ويشير هذا إلى مراقبة الانتهاكات المحتملة للعقوبات من قبل كوريا الشمالية وبعض الدول الأخرى.