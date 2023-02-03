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العثور على جثة أحد البحارة المفقودين في حادث غرق قارب الصيد

Write: 2023-02-06 11:09:59Update: 2023-02-06 11:17:45

العثور على جثة أحد البحارة المفقودين في حادث غرق قارب الصيد

Photo : YONHAP News

تم العثور على أحد أفراد الطاقم التسعة الذين فقدوا بعد انقلاب قارب الصيد "تشونغ بو"، في المياه الجنوبية الغربية من كوريا أول من أمس السبت.
ووفقا لسلطات الإنقاذ اليوم الاثنين، اكتشف غواص مدني جثة البحار في حوالي الساعة 3:22 صباحا خلال مهمة بحث تحت المياه، داخل مقصورة السفينة.
وقد انتشلت قوات حرس السواحل الجثة في حوالي الساعة 3:24 صباحا مع جثة أخرى لم يتم التعرف عليها بعد.
وكان قارب الصيد البالغ وزنه 24 طنا وعلى متنه 12 من أفراد الطاقم، من بينهم ثلاثة أجانب، قد انقلب في المياه على مسافة تزيد قليلا عن 16 كيلومترا إلى الغرب من جزيرة "ديه بي تشي" قبالة منطقة "شين آن" في مقاطعة جنوب جولا، في حوالي الساعة 11:19 من مساء السبت.
وقد تم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم، وهم كوريان وإندونيسي، على متن قارب قريب ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.





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