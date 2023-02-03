سيول وواشنطن تجريان مباحثات بشأن زيارة الرئيس الكوري للولايات المتحدة

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صرح وزير الخارجية الكوري "بارك جين" بأن هناك مباحثات تجري حاليا مع الحكومة الأمريكية بشأن زيارة الرئيس "يون صوك يول" للولايات المتحدة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير "بارك" للصحفيين في أعقاب اجتماعه مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن" حيث أضاف أنه لم يتم حتى الآن تحديد تفاصيل تلك الزيارة.وتبين أن الحكومة الكورية تسعى لتحقيق زيارة الرئيس "يون" للولايات المتحدة في غضون النصف الأول من هذا العام، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد مستوى الزيارة.وكان الوزير "بارك" قد وصل إلى نيويورك يوم الأول من فبراير الجاري في زيارة للولايات المتحدة.وفي أثناء هذه الزيارة، أجرى "بارك" مباحثات مع نظيره الأمريكي "بلينكن"، والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض "جيك سوليفان"، وعدد من اعضاء الكونغرس الأمريكي.وقال "بارك" إنه تبادل مع المسؤولين الأمريكيين الآراء حول تعزيز التحالف الاستراتيجي الشامل بين سيول وواشنطن.