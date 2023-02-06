البرلمان الكوري يبدأ جلسات استجواب الحكومة اليوم الاثنين

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من المتوقع أن تتصادم الأحزاب السياسية الكورية بشأن القضايا العالقة، حيث يبدأ البرلمان اليوم الاثنين جلسة استجواب تستغرق ثلاثة أيام. وكان البرلمان قد بدأ جلسة فبراير غير العادية يوم الخميس الماضي، وسوف يعقد جلسات استجواب ضد كبار المسؤولين الحكوميين، بدءا بالسياسة والشؤون الخارجية وقضايا التوحيد والأمن اليوم الاثنين.وسوف تُعقد جلسات حول الاقتصاد والقضايا التعليمية والاجتماعية والثقافية يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي. ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء "هان دوك سو" جلسة اليوم للرد على أسئلة النواب، إلى جانب وزير الخارجية "بارك جين" ووزير العدل "هان دونغ هون" ووزير الداخلية والسلامة "لي سانغ مين".ومن المتوقع أن يستجوب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي المسؤولين الحكوميين حول إشاعة الاستعانة بعرّاف في نقل المقر الرئاسي، وتصريحات الرئيس "يون صوك يول" الأخيرة التي وصف فيها إيران بأنها عدو لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك مسؤولية وزير الداخلية عن حادث التدافع المميت في منطقة "إي تيه وان". ومن التوقع أيضا أن يتم طرح مسألة توغل طائرات كورية شمالية بدون طيار في أجواء كوريا الجنوبية، وعرض سيول لتسوية قضية تعويضات ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب من خلال مؤسسة كورية جنوبية.