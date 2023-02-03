وزيرا الخارجية الكوري والأمريكي يؤكدان تعزيز الردع الموسع لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية

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عُقد يوم الجمعة الماضي اجتماع في واشنطن بين وزيري الخارجية الكوري "بارك جين" والأمريكي "أنتوني بلينكن"، حيث أكدا مجددا على تعزيز الردع الموسع باستخدام جميع القدرات الأمريكية، بما في ذلك القدرات النووية.وقال الوزير الكوري "بارك" إن سيول وواشنطن ملتزمان بتعزيز الردع الموسع بالتوازي مع الحفاظ على الوضع الدفاعي القوي المشترك، محذرا من أن البلدين سيردان شكل حازم وموحد على أي نوع من الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقوم بشكل جدي بتوفير ردعها الموسع لكوريا الجنوبية وتعزيزه.ومن جانبه، قال الوزير الأمريكي "بلينكن" إنه أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية باستخدام جميع القدرات الأمريكية، بما في ذلك الأسلحة النووية والتقليدية، بالإضافة إلى قدرات الدفاع الصاروخية.وشدد الوزير الكوري "بارك" على ضرورة التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن وطوكيو لقطع التدفقات المالية غير القانونية إلى كوريا الشمالية، ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك الغرض.وأعرب أيضا عن أمله في أن تتم زيارة الوزير "بلينكن" للصين في وقت مناسب، مؤكدا على أهمية دور الصين في قضايا شبه الجزيرة الكورية، حيث إن لديها نفوذا يؤثر على تصرفات كوريا الشمالية.