إجراءات في سيول وسيجونغ للتخفيف من الغبار الناعم

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ستتخذ منطقة العاصمة سيول ومدينة سيجونغ إجراءات طارئة للتخفيف من الغبار الناعم بدءا من اليوم الاثنين. وفي هذا السياق، من الساعة 6 صباحا وحتى 9 مساء، ستخضع المؤسسات العامة في هذه المناطق، التي تنتج كمية كبيرة من الغبار الناعم، إلى تخفيض في ساعات العمل ومعدلات التشغيل.كما سيُطلب من مواقع البناء تغيير ساعات العمل وتنفيذ إجراءات لمقاومة الغبار، بما في ذلك استخدام أغطية واقية من الغبار. وسوف يتم أيضا إغلاق حلبة التزلج على الجليد أمام قاعة مدينة سيول، وفرض قيود على تحركات مركبات الديزل من الدرجة الخامسة.وأعلنت وزارة البيئة عن هذه الإجراءات مسبقا يوم أمس الأحد، حيث ازدادت مستويات الغبار الناعم في المناطق الغربية الوسطى إلى مستويات "سيئة".ووفقا للمعهد الوطني لبحوث البيئة، ستظل مستويات الغبار الدقيق اليوم الاثنين عند هذا المستوى في منطقة سيول الكبرى، ومناطق غرب مقاطعة "كانغ وان"، ومقاطعاتي "تشونغ تشُنغ" ومدينة "كوانغ جو" ومقاطعة شمال جولا، ومدينة ديغو.