إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية تسجل أقل مستوياتها منذ 224 يوما

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سجل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أقل مستوياته منذ حوالي 7 أشهر.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 5 آلاف و850 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 20 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وانخفض عدد الإصابات الجديدة بمقدار 8 آلاف و168 إصابة مقارنة باليوم الأسبق، وبمقدار ألف و562 إصابة مقارنة بالرقم المسجل ليوم الأحد من الأسبوع الماضي.وبهذا يكون عدد حالات الإصابة الجديدة قد وصل إلى أقل مستوياته منذ يوم السابع والعشرين من شهر يونيو من العام الماضي.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 289 شخصا، وليقل لأول مرة عن 300 شخص منذ يوم الثالث من شهر نوفمبر من العام الماضي.وزاد عدد الوفيات بمقدار 18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 33 ألفا و614 حالة وفاة حتى الآن.