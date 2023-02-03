إجراء محاولات لإنقاذ قارب الصيد الغارق عند الظهر

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سيتم إجراء محاولة لإعادة تعويم قارب الصيد الغارق "تشونغ بو" ظهر يوم الاثنين في إطار البحث عن أفراد الطاقم الذين ما زالوا مجهولي المصير بعد انقلاب القارب أول من أمس السبت.وبحسب سلطات الإنقاذ، وصلت إلى الموقع أمس رافعة بحرية وزنها 200 طن، وسيتم تحريكها لسحب قارب الصيد. وتخطط السلطات لإكمال الاستعدادات، بما في ذلك ربط كل من السفينة الرافعة والقرب الغارق حتى يتم الحفاظ على التوازن في أثناء محاولة الإنقاذ، قبل المضي قدما في عملية اتشال القارب بحلول الظهر عندما يتوقع أن تكون الظروف الجوية مواتية مع هدوء التيارات البحرية. وإذا تعارض الوضع الفعلي مع التوقعات، يخطط المسؤولون لنقل القارب الغارق بحالته الحالية إلى مكان آخر يمكن فيه إعادة تعويمه.ولا يزال ثمانية من أفراد الطاقم البالغ عددهم 12 في عداد المفقودين بعد انقلاب سفينة الصيد التي يبلغ وزنها 24 طنا في المياه على بعد 16 كيلومترا إلى الغرب من جزيرة "ديه بي تشي"، قبالة منطقة "شين آن" في مقاطعة جنوب جولا، في الساعة 11:19 من مساء يوم السبت.وقد تم انقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم، بينما عثر على آخر ميتا.