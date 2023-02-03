الولايات المتحدة تسقط المنطاد الصيني وبكين تدرس اتخاذ ردود مضادة

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أسقطت الولايات المتحدة يوم السبت الماضي المنطاد الصيني الذي يشتبه في قيامه بالتجسس على الجيش الأمريكي، قبالة ساحلها الشرقي.وشاركت مقاتلات شبح أمريكية في عملية إسقاط المنطاد الصيني، بينما تم حشد عدد من السفن الحربية الأمريكية في تلك المنطقة استعدادا لجمع حطام المنطاد.وتم إسقاط المنطاد الصيني بعد أسبوع من رصده لأول مرة في أجواء ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية يوم الثامن والعشرين من شهر يناير الماضي عندما اقترب من ساحل المحيط الأطلنطي.وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها أنها أسقطت المنطاد الصيني بشكل ناجح بناء على أمر أصدره الرئيس "جو بايدن".وفي المقابل، أعربت وزارتا الخارجية والدفاع الصينيتان عن استيائهما الشديد واحتجاجهما على استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لإسقاط المنطاد الصيني المدني، ووصفتا ذلك بأنه "رد فعل مبالغ فيه"، وشددتا على أن الصين تحتفظ بحق اتخاذ ردود مضادة.