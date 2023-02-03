سيول تؤكد على حق واشنطن في اتخاذ إجراءات للدفاع عن أمنها القومي

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أكدت حكومة كوريا الجنوبية على أن الولايات المتحدة لديها الحق في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها القومي.جاء ذلك تعليقا على إسقاط الجيش الأمريكي لمنطاد صيني ظل يحلق فوق الأجواء الأمريكية ويشتبه بأنه وسيلة للتجسس.وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية على ضرورة أن تقدم الحكومة الصينية شرحا حول هذه القضية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن الموقف الأساسي للحكومة الكورية يقضي بأن انتهاك السيادة الإقليمية بواسطة دولة لدولة أخرى يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق بموجب القانون الدولي.وأكد أن الحكومة الكورية تتفهم مخاوف الولايات المتحدة بشأن هذه القضية، وأن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمنها القومي، بموجب القانون الدولي.