لا بلاغات عن ضحايا كوريين في زلزال تركيا

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قالت وزارة الخارجية الكورية إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا من كوريا الجنوبية جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في وقت مبكر من يوم أمس الاثنين.وأوضح مسؤول في الوزارة في سيول إنه حتى الساعة 2 من بعد ظهر أمس الاثنين، لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في كوريا الجنوبية.ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، وقع زلزال قوته 7.8 درجة بمقياس ريختر في الساعة 4:17 من صباح أمس الاثنين في منطقة داخلية على بعد 33 كيلومترا من منطقة "غازي عنتاب" عند حدود تركيا مع سوريا.وتجاوز عدد القتلى من ذلك الزلزال القوي 500. وقالت وكالة أسوشيتيد برس ووسائل الإعلام الأخرى إن 284 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب ألفان و383 آخرين في تركيا وحدها. كما أعلنت وزارة الصحة السورية أيضا عن أن 237 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 639 في سوريا.