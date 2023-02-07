العثور على جثة أخرى في قارب الصيد الغارق

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عُثر على جثة أخرى بعد ظهر أمس الاثنين من قارب الصيد الذي انقلب في المياه الجنوبية الغربية من كوريا أول من أمس السبت.وصرحت قوات حرس السواحل الكورية في مدينة موكبو بأنه تم العثور على جثة أحد أفراد الطاقم داخل سفينة الصيد الغارقة "تشونغ بو"، في الساعة 4:17 من مساء الاثنين. وقت سابق من يوم أمس، عثر رجال الإنقاذ على جثة كبير مهندسي السفينة في الساعة 3:20 صباحا وبقايا جثتيْ اثنين من أفراد الطاقم داخل السفينة.ومع انتشال الجثث الأربع، لا يزال خمسة أشخاص، من بينهم كابتن السفينة، في عداد المفقودين. وقد انقلب قارب الصيد البالغ وزنه 24 طنا وعلى متنه 12 من أفراد الطاقم، من بينهم ثلاثة أجانب، في المياه على مسافة 16 كيلومترا إلى الغرب من جزيرة "ديه بي تشي"، قبالة منطقة "شين آن" الجنوبية الغربية في مقاطعة جنوب جولا، في حوالي الساعة 11 من مساء السبت.وتم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم، الذين ورد أنهم كوريان جنوبيان وإندونيسي، على متن قارب قريب، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.