مدينة سيول لم تصدر قرارا نهائيا بشأن رفع السن المؤهل لركوب المترو مجانا

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قالت إدارة مدينة سيول أمس الاثنين إنها لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن رفع السن المؤهل لركوب المترو مجانا. وأوضح المتحدث باسم المدينة "لي دونغ ريول" أن حكومة المدينة لم تتخذ أي موقف بشأن احتمال رفع السن إلى 70 بدلا من 65 حاليا.وحث المتحدث جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الحكومة المركزية والبلديات المحلية والبرلمان، على التعاون معا والتوصل إلى أفضل الحلول. كما دعا المتحدث الحكومة المركزية إلى تغيير موقفها وتقاسم أعباء العجز المتعاظم على إدارة المدينة الذي ينتج عن الركوب المجاني لكبار السن. ونفى المتحدث المزاعم بأن حكومة المدينة أجرت مسحا ذا صلة لوضع الأساس لقرار رفع السن المؤهل لركوب المترو مجانا.وكانت إدارة المدينة قد أصدرت في وقت سابق نتائج مسح اتضح من خلاله أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما في سيول يعتقدون أن متوسط عمر كبار السن يجب أن يكون 72.6 سنة.