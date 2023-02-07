عدد القتلى بسبب زلزال تركيا يصل إلى 3600

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تجاوز عدد القتلى بسبب الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرق تركيا 3600 شخص.ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، وقع زلزال بقوة 7.8 درجة بمقياس ريختر في الساعة 4:17 من صباح أمس الاثنين في منطقة داخلية على بعد 33 كيلومترا من منطقة "غازي عنتاب" التركية القريبة من الحدود مع سوريا.وبعد حوالي تسع ساعات، وقعت هزة أرضية قوية ثانية بقوة 7.5 في منطقة تقع على بعد 59 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من منطقة "كهرمان ماراس".وتجاوز عدد القتلى بسبب تلك الزلازل القوية التي تشمل العديد من التوابع، 3600 شخص في تركيا وسوريا، مع إصابة حوالي 16 ألف شخص آخرين.ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار جهود الإنقاذ.وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فترة حداد وطني لمدة سبعة أيام، ونشر على حسابه على تويتر أنه سيتم تنكيس علم بلاده حتى غروب شمس يوم الأحد القادم في جميع أنحاء البلاد وفي السفارات النركية في الخارج.