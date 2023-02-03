انتشال المزيد من جثث ضحايا قارب الصيد الغارق

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تم انتشال المزيد من جثث ضحايا قارب الصيد الذي انقلب في المياه الجنوبية الغربية يوم السبت، ليصل عددها إلى خمس جثث بنهاية يوم أمس الاثنين.وصرحت قوات حرس السواحل الكورية في مدينة موكبو بأنه تم العثور على جثة عضو خامس في طاقم سفينة الصيد الغارقة "تشونغ بو"، ولكن لم يتم التعرف على هويته، في الساعة 5:46 من مساء أمس.وفي وقت سابق يوم أمس، عثر رجال الإنقاذ على جثة كبير مهندسي السفينة في الساعة 3:20 صباحا، مع رفات اثنين من أفراد الطاقم داخل السفينة. وتم العثور على جثة أخرى في الساعة 4:17 مساءً. ومع انتشال الجثث الخمس، لا يزال أربعة أشخاص، بينهم الكابتن، في عداد المفقودين. وتم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم، الذين ورد أنهم كوريان جنوبيان وإندونيسي، بواسطة قارب قريب بعد الحادث.وقد انقلب قارب الصيد البالغ وزنه 24 طناً وعلى متنه 12 من أفراد الطاقم، من بينهم ثلاثة أجانب، في المياه على مسافة 16 كيلومترا إلى الغرب من جزيرة "ديه بي تشي"، قبالة منطقة "شين آن" الجنوبية الغربية في مقاطعة جنوب جولا، في حوالي الساعة 11 من مساء السبت. ونقل مسؤولو حرس السواحل السفينة الغارقة إلى موقع على بعد 18 كيلومترا قبالة جزيرة "ديه هو سا" خلال الليل استعدادا لمحاولة انتشالها في وقت لاحق.