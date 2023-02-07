كوريا الشمالية تناقش سبل الاستعداد التام للحرب في اجتماع حزبي

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عقدت كوريا الشمالية اجتماعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم أمس الاثنين لمناقشة سبل تحسين استعدادها للحرب.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ترأس الاجتماع في اليوم السابق في مقر اللجنة المركزية للحزب. وأضاف التقرير أن الاجتماع تناول المهام العسكرية والسياسية الرئيسية لهذا العام، بالإضافة إلى القضايا طويلة المدى المتعلقة بالتوجهات لبناء الجيش.وتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا قضايا تتعلق بالتوسيع المستمر والتكثيف المستمر للعمليات والتدريبات القتالية للجيش الشعبي الكوري الشمالي، من أجل التعامل مع الوضع الحالي. وأشار التقرير إلى أنه تمت أيضا مناقشة سبل تحسين استعداد البلاد للحرب بشكل صارم.وجاء هذا الاجتماع وسط أنباء عن استعداد كوريا الشمالية لإقامة استعراض عسكري بمناسبة حلول الذكرى الـ75 على تأسيس قواتها المسلحة غدا الأربعاء.