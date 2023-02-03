الرئيس الكوري يأمر بمساعدات إنسانية لإيران وتركيا بعد الزلازل الأخيرة

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أصدر الرئيس الكوري "يون صوك يول" تعليمات لحكومته باتخاذ تدابير فعالة لتقديم مساعدات إنسانية لإيران وتركيا في أعقاب الزلازل المدمرة الأخيرة في كلا البلدين.وقال المكتب الرئاسي إن يون أصدر هذا الأمر لمكتب الأمن القومي ووزارة الخارجية أمس الاثنين.جاء ذلك بعد أن وقع زلزال قوته 7.8 درجة بمقياس ريختر في الساعة 4:17 من صباح أمس في منطقة داخلية على بعد 33 كيلومترا من منطقة "غازي عنتاب" في جنوب تركيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص وإصابة أكثر من عشرة آلاف آخرين حتى صباح اليوم الثلاثاء.وكانت إيران قد تعرضت في أواخر الشهر الماضي لزلزال بلغت قوته 5.9 درجة بمقياس ريختر، مما أدى إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقل وإصابة أكثر من 800. وتخطط وزارة الخارجية الكورية لإنتاج وإعلان تدابير الدعم وفقا لتعليمات الرئيس يون.وفي بيان صدر أمس، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية عن خالص تعازيه نيابة عن كوريا الجنوبية في العديد من الضحايا وأفراد أسرهم المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا.