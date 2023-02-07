مدينة سيول ترسل الإخطار الثاني لإزالة نصب إي تيه وان التذكاري

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أرسلت إدارة مدينة سيول إخطارا ثانيا إلى عائلات ضحايا حادث التدافع المميت الذي وقع في منطقة "إي تيه وان"، تطلب منهم فيه إزالة نصب تذكاري أقاموه دون الحصول على موافقة من إدارة المدينة.وأرسلت حكومة منطقة سيول الحضرية الإخطار إلى عائلات الضحايا في الساعة 5:40 من مساء أمس، حيث حذرتهم من أنها سوف تنفذ حكما إداريا بتفكيك النصب التذكاري في سيول بلازا بحلول الساعة الواحدة من بعد ظهر الغد الأربعاء ما لم تفعل العائلات ذلك طواعية.وفي المقابل، احتجت عائلات الضحايا بشدة على هذه الخطوة ورفضت قبول الإخطار. وبعد أن رفضت حكومة المدينة طلبا لإقامة النصب التذكاري في ميدان "كوانغ هوا مون" القريب، قامت العائلات ببناء النصب فجأة في سيول بلازا يوم السبت، قبل يوم واحد من مرور مائة يوم على وقوع المأساة في 29 أكتوبر الماضي.وأخطرت إدارة المدينة يوم السبت تلك العائلات بأنها ستنفذ حكما إداريا بتفكيك النصب التذكاري بحلول الساعة الواحدة من بعد ظهر الاثنين ما لم تفعل العائلات ذلك طواعية، لكن عائلات لم تقم بإزالته بحلول الموعد النهائي.