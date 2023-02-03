الرئيس الكوري يأمر بسرعة تقديم مساعدات إنسانية إلى تركيا

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أمر الرئيس الكوري "يون صوك يول" بسرعة تقديم مساعدات بشرية وطبية إلى تركيا المتضررة من الزلزال القوي الذي ضربها مؤخرا.وقال مكتب الرئاسة الكورية اليوم إن الرئيس يون أمر بالمسارعة بإرسال طواقم للإنقاذ وتقديم مواد طبية للطوارئ باستخدام طائرات النقل العسكرية الكورية من أجل مساعدة ضحايا الزلزال في تركيا.كما أمر الرئيس بالتعاون الوثيق مع السلطات التركية عبر وزارة الخارجية والسفارة الكورية لدى تركيا، وكذلك التعاون بين الوزارات ذات الصلة تحت قيادة وزارة الخارجية، من أجل إيجاد وسائل للدعم إذا احتاجت السلطات التركية لمساعدات إضافية.وأوضحت "كيم أون هيه" نائبة المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس يون أكد على أن تركيا دولة شقيقة لكوريا، حيث كانت قد أرسلت جنودها دون تردد إلى كوريا الجنوبية عندما نشبت الحرب الأهلية في عام 1950، وأعرب عن تعازيه لأسر ضحايا الزلزال.وأضافت أن الحكومة الكورية سترسل فريقا حكوميا إلى تركيا يضم حوالي 110 طاقما للإنقاذ الدولي من أعلى المستويات عالميا، من أجل القيام بعمليات الإنقاذ والتعامل مع الأضرار.ومن ناحية أخرى، كتب الرئيس يون منشورا باللغة الإنغليزية على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم قال فيها إن كوريا تعرب عن تعازيها للشعب التركي، وأنها مستعدة تماما لتقديم المساعدة بكل الوسائل.