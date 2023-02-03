صحيفة صينية تختار سون هونغ مين كأفضل لاعب كرة آسيوي للعام السادس

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اختارت صحيفة "تيتان جوباو" الصينية المتخصصة في كرة القدم، اللاعب الكوري "سون هونغ مين"، الذي يلعب حاليا في نادي توتنهام البريطاني، كأفضل لاعب آسيوي، للعام السادس على التوالي، حيث فاز سون بجائزة القفاز الذهبي الآسيوي لعام 2022.وبهذا يكون سون قد حصل على تلك الجائزة للعام السادس منذ عام 2017، و8 مرات إجماليا حيث فاز بها أيضا في عاميْ 2014 و2015، ليصبح أكثر اللاعبين الحاصلين عليها.يشار إلى أن الصحيفة الصينية كانت قد بدأت منح تلك الجوائز منذ عام 2013، وهي مستوحاة من جوائز الكرة الذهبية التي تمنحها صحيفة "الكرة الفرنسية"، حيث ظلت تمنحها للاعبين المنتمين إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وفي عملية تقييم اللاعبين للعام الماضي، حصل سون على 256 نقطة ليسجل أعلى مستوى، بعد حصوله على لقب هداف الدوري الإنغليزي لكرة القدم للمحترفين في الموسم الماضي.وتلاه اللاعب الإيراني "مهدي طارمي" بـ120 نقطة ليحتل المركز الثاني، ثم اللاعب السعودي "سالم الدوسري" بـ112 نقطة ليحتل المركز الثالث.أيضا حصل اللاعب الكوري "كيم مين جيه" على 99 نقطة ليحتل المركز الرابع، وبالتالي تم إدراج لاعبيْن كورييْن في قائمة أفضل عشرة لاعبين آسيويين.