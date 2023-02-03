كوريا تسعى لدخول سوق الرعاية الطبية في الشرق الأوسط

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تُجري كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة مناقشات مكثفة حاليا لتنفيذ استثمارات وتعاون بين الطرفين في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الصحة والرعاية الطبية، وذلك بعد أن قام الرئيس الكوري "يون صوك يول" بزيارة رسمية للإمارات الشهر الماضي.وفي هذا السياق، تم عرض خدمات وأجهزة طبية كورية متقدمة تستخدم التقنيات الرقمية في معرض الصحة العربي لعام 2023 الذي أقيم في دبي مؤخرا، والذي شهد إقبالا كبيرا من قبل الشركات هناك على الجناح الكوري.وقد شارك البرلمان ووزارة سلامة الأغذية والأدوية من الجانب الكوري في ذلك المعرض لأول مرة، حيث تم إجراء العديد من اللقاءات بين الأجهزة الحكومية من البلدين، بما في ذلك دائرة الصحة في أبوظبي.وتشير التقارير إلى أن مجال الصحة والرعاية الطبية يعد من أكثر المجالات التي تتطلب التعاون بين الهيئات التنظيمية، بسبب ضرورة إصدار العديد من الموافقات والتصريحات المعقدة.وأعرب "كوان او سانغ" نائب وكيل وزارة الصحة الكورية عن اعتقاده بأن زيادة نطاق التفاهم بين الهيئات التنظيمية سوف تسهم في تفعيل التبادلات في منتجات الصحة والرعاية الطبية بين الجانبين.وقد تمكنت حوالي 200 شركة كورية للأجهزة الطبية من دخول السوق الإماراتية خلال السنوات العشرة الماضية، وتجاوزت قيمة صادراتها مستوى 100 مليون دولار.وقال "يو تشول اوك" رئيس الاتحاد الكوري للأجهزة الطبية إن المعلومات عن سوق الصحة والرعاية الطبية الإماراتية لا تزال قليلة، ولهذا فإن هناك صعوبات كبيرة في البحث عن شركاء ذوي مصداقية هناك.لكن زيارة الرئيس يون إلى الإمارات الشهر الماضي أدت إلى تسريع المناقشات حول التعاون بين البلدين.وقال "مروان عبد العزيز" المسؤول في مجمع دبي للعلوم إنه من الضروري تعميق العلاقات بين البلدين من خلال إنشاء مركز للبحوث والتطوير ومنشآت للإنتاج، بل وحتى جامعة متخصصة.يشار إلى أن الإمارات تعمل على تفعيل التبادلات مع مختلف دول العالم لتصبح مركزا صحيا عالميا، كما تولي اهتماما كبيرا بتقنيات الرعاية الطبية الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، وهو ما يتيح فرصة جيدة للجانب الكوري.