المكتب الرئاسي الكوري يختار 20 مهمة أساسية لهذا العام

Photo : YONHAP News

اختار المكتب الرئاسي الكوري 20 مهمة أساسية لهذا العام بما في ذلك إصلاحات العمل والتعليم والمعاشات، وذلك بعد أن تلقى تقارير العمل للعام الجديدة التي تقدمت بها مختلف الوزارات.وصرح المكتب الرئاسي اليوم بأن الرئيس "يون صوك يول" طرح 4 كلمات أساسية، وهي: الإصلاح، والصادرات، والمعايير الدولية، والعلوم والتكنولوجيا، واختار 20 مهمة رئيسية ذات صلة بهذه الكلمات.وأوضح المكتب الرئاسي أن هذه الخطوة تكتسب معنى خاصا لأنها تطرح الاتجاهات المستقبلية لكوريا والمهام السياسية الرئيسية، ليس فقط لعام 2023، بل وأيضا لفترة السنوات الخمس لحكومة الرئيس يون، وحتى إلى ما بعدها، موضحا أن إصلاحات العمل والتعليم ونظام المعاشات الوطني وتحقيق الحكومة الرقمية، تمثل أولويات عليا لتلك الإصلاحات.وأضاف المكتب الرئاسي أن من بين المهام الرئيسية في مجال الاقتصاد: استقرار الاقتصاد الكلي، وتطبيع سوق العقارات، وتنمية مجالات الصادرات الواعدة بما في ذلك صناعتا الطاقة النووية والدفاع، وتعزيز الصادرات بقيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القوة التنافسية للصناعة المالية.وفي المجال الاجتماعي، تشمل المهام الرئيسية إدارة السلامة القائمة على أساس العلوم والتكنولوجيا، مثل بناء منصة خاصة لبيانات السلامة في حالات الكوارث، والقضاء على الجرائم الاجتماعية الخطيرة مثل المخدرات، والنهوض بالخدمات الاجتماعية، وتعزيز الثقافة الكورية والسياحة الكورية وغيرها.وفي مجال المستقبل، تم اختيار تنمية التقنيات الاستراتيجية الوطنية الرئيسية وتحقيق الدولة الرقمية النموذجية، والابتكار في مجال النقل، وسياسة الحياد الكربوني، وتعزيز الحكومات المحلية بشكل كامل.وأشار المكتب الرئاسي إلى أنه سيقوم بتكوين فريق عمل لإدارة المهام الوطنية الرئيسية يكون تابعا له من أجل دعم المهام التي تحتاج إلى التعاون بين الوزارات.