كوريا الجنوبية تعمل على التأكد من أوضاع الأسر المشتتة في كوريا الشمالية

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تكثيف مساعيها للتأكد من أوضاع الأسر المشتتة في كوريا الشمالية، نظرا لتسارع شيخوخة أفراد تلك الأسر، موضحة أنها ستضع خطة شاملة تأخذ في الاعتبار تنوع الأسر المشتتة.جاء ذلك في الخطة الأساسية الرابعة لتعزيز التبادلات بين الأسر المشتتة في الكوريتين التي أعلنت عنها وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم.وتتضمن الخطة أربع مهام رئيسية، وهي: استئناف وتفعيل التبادلات بين الأسر المشتتة، وحل قضايا الأسرى من الجنود والمحتجزين والمختطفين في كوريا الشمالية، وتوسيع قاعدة تبادل الأسر المشتتة، ودعم الأسر المشتتة ونشر التعاطف معهم داخل وخارج البلاد.وأوضحت الحكومة أيضا أنها سوف تعد خطة للتأكد بشكل شامل من أوضاع الأسر المشتتة في كوريا الشمالية من خلال تبادل قوائم جميع أسماء أفراد تلك الأسر بين الكوريتين.وبالإضافة إلى ذلك، ستعد خطة للتعاون التكنولوجي، بما في ذلك بناء قاعدة للبيانات الخاصة بالأسر المشتتة ، وإنشاء شبكة متخصصة، وتحديث نموذج طلب التأكد من أوضاع تلك الأسر، استعدادا لتبادل القوائم ذات الصلة مع كوريا الشمالية.وأشارت الحكومة إلى أن عدد الذين توفوا دون الالتقاء بأعضاء أسرهم في الشمال، رغم تقدمهم بطلبات للم الشمل إلى الحكومة الكورية الجنوبية، قد بلغ 3 آلاف و647 خلال العام الماضي وحده، بينما يصل متوسط أعمار أكثر من نصف الذين مازالوا على قيد الحياة منهم إلى ما بين ثمانين وتسعين عاما.