رئيس الوزراء الكوري يعارض توسيع الدعم لتكاليف التدفئة

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أعرب رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" عن معارضته للدعوات لتوسيع الدعم الحكومي لتكاليف التدفئة.وخلال جلسة استجواب برلمانية عقدت أمس الثلاثاء، قال هان إن السياسات المالية للبلاد لا ينبغي تقييمها في ضوء سلبي في الداخل أو الخارج.وعندما طالب "صو يونغ كيو" النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بأن يقدم هان اعتذارا عن معاناة الجمهور من التضخم، قال رئيس الوزراء إن السياسات الشعبوية التي تسعى لقمع الزيادة في رسوم المرافق لا يمكن أن تكون حلا.ويقول المراقبون إن هذه التصريحات تتضمن انتقادا للإدارة السابقة لفشلها في رفع رسوم المرافق في الوقت المناسب.وفيما يتعلق بمسألة تقديم الدعم لتكاليف التدفئة، قال هان إن التركيز يجب أن يكون أولا على الأشخاص المحتاجين.كما رفض رئيس الوزراء الدعوات لتحصيل ما يسمى بضريبة الأرباح المفاجئة من مصافي النفط بقوله إن الشركات المحلية التي تعتمد بشكل أساسي على هوامش تكرير النفط لتحقيق أرباح تختلف عن نظيراتها في الخارج. وشدد هان على ضرورة اتباع نهج دقيق للغاية، وقال إن مثل تلك الإجراءات ليست مثالية لكوريا.