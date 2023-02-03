كوريا تصد تحذيرا خاصا من السفر لـ6 مناطق في تركيا

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أصدرت وزارة الخارجية الكورية تحذيرا خاصا من السفر لست مناطق في جنوب شرق تركيا التي ضربها زلزال قوي مؤخرا.وتشمل تلك المناطق كلا من "كهرمان ماراس" و"مالاتيا" و"أديامان" و"عثمانية" و"أدنة" و"هاتاي"، والتي كان قد صدر بخصوصها من قبل تحذير من المستوى الأول، وهو المستوى الاستشاري الأقل.ولا يزال ثاني أعلى تحذير من السفر من المستوى الـ3 ساريا في أربع مناطق أخرى في جنوب شرق البلاد، تشمل "ديار بكر" و"شانلي أورفا" و"غازي عنتاب" و"كيليس".وفي إشارة إلى استمرار الهزات الارتدادية، حثت الوزارة السكان الكوريين الجنوبيين في المناطق المتضررة على الاحتماء بما يتماشى مع توجيهات السلطات المحلية، كما حثت غيرهم ممن كانوا يخططون للسفر إلى تلك المناطق على إلغاء أو تأجيل خططهم.وقالت الوزارة إنه يمكن لمن يحتاج إلى مساعدات قنصلية فيما يتعلق بالزلزال الاتصال بوزارة الخارجية أو بسفارة كوريا الجنوبية في تركيا.