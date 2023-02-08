محادثات حول الأمن السيبراني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

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عقد كبار مسؤولي الأمن السيبراني في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات في سيول أمس الثلاثاء، حيث اتفقوا على استكشاف سبل للتعاون والرد على ابتزاز كوريا الشمالية للمعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ والأسلحة النووية.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية، التقى سفير الأمن الدولي "تشو هيون او" مع السفير الأمريكي المتجول للفضاء الإلكتروني والسياسات الرقمية "ناثانيال فيك" صباح أمس، حيث ناقشا تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.وجاء ذلك الاجتماع بعد شهرين من عقد البلدين الحليفين اجتماعا تشاوريا بشأن السياسات الإلكترونية، في واشنطن في شهر ديسمبر.وتشارك الجانبان القلق من أن سرقة العملات المشفرة من قبل كوريا الشمالية من خلال الأنشطة السيبرانية غير القانونية، والمعلومات النووية والصاروخية، والابتزاز التكنولوجي، يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي للبلدين وكذلك للأمن العالمي.واتفق الجانبان على مواصلة استكشاف تدابير استجابة ملموسة وكذلك تكثيف قدرات الردع والدفاع الاستباقي ضد التهديدات الإلكترونية من قبل كوريا الشمالية.