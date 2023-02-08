ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى أكثر من 7800

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ارتفع عدد القتلى بسبب الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرق تركيا وسوريا إلى ما يقرب من ثمانية آلاف.ووفقا لـ"أورهان تاتار" مدير إدارة الحد من مخاطر الزلازل في هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، أمس الثلاثاء، أعقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر يوم الاثنين، أكثر من 400 هزة ارتدادية.ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا أكثر، حيث إن المناطق المتضررة واسعة النطاق وجهود الإنقاذ تعرقلت بسبب استمرار الهزات الارتدادية ودرجات الحرارة المتجمدة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد القتلى قد يزيد عن 20 ألفا، فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الرقم قد يتجاوز عشرة آلاف. كما حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" أمس الثلاثاء من أن فرص العثور على ناجين تتضاءل مع كل دقيقة تمر. وفي تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت إن الساعات الأربع والعشرين التالية ستكون حاسمة للعثور على ناجين، بينما يتوقع بعد 48 ساعة أن ينخفض عدد الناجين بشكل كبير.ومن جانبه أعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في العشر مقاطعات الأكثر تضررا من الزلزال المدمر والهزات الارتدادية.