توقعات بانعقاد عرض عسكري ليليّ اليوم في كوريا الشمالية

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من المتوقع أن تقيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا مساء اليوم الأربعاء للاحتفال بالذكرى الـ75 على تأسيس قواتها المسلحة.وقالت السلطات الكورية الجنوبية إنه من المرجح أن تتم إقامة العرض ليلا في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.ويتركز الاهتمام على ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيصدر أي رسائل إلى الولايات المتحدة أو إلى كوريا الجنوبية، أو ما إذا كان سيكشف عن أسلحة جديدة.ويذكر أنه بعد إجراء معظم العروض العسكرية في الصباح حتى الذكرى السبعين على تأسيس النظام الحاكم في كوريا الشمالية في سبتمبر 2018، نظمت كوريا الشمالية بعد ذلك عروضا ليلية أربع مرات متتالية منذ عام 2020.ووفقا لوزارة التوحيد الكورية الجنوبية، أقامت كوريا الشمالية 12 عرضا عسكريا منذ أن تولى كيم السلطة، وقد حضر أحد عشر عرضا منها، وألقى كلمات في خمس عروض.وقد تم رصد الاستعدادات لإقامة عرض عسكري ضخم منذ أواخر العام الماضي، بالقرب من ساحة كيم إيل سونغ وفي مطار ميريم، حيث حشد النظام الكوري الشمالي عددا من الأفراد والمعدات.