أحزاب المعارضة تصوّت على عزل وزير الداخلية اليوم الأربعاء

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من المتوقع أن تقدم ثلاثة أحزاب معارضة اقتراحا لعزل وزير الداخلية "لي سانغ مين" للتصويت في الجلسة البرلمانية الكاملة، اليوم الأربعاء.وقدم الحزب الديموقراطي المعارض الرئيسي، إلى جانب حزب العدالة الصغير وحزب الدخل الأساسي، ذلك الاقتراح إلى البرلمان أول من أمس الاثنين، لمحاسبة الوزير على سوء إدارة الحكومة لحادث التدافع المميت الذي وقع في منطقة "إي تيه وان"، والذي أودى بحياة 159 شخصا. ونظرا لأن قانون البرلمان يتطلب معالجة اقتراح العزل في غضون 72 ساعة من تقديمه إلى البرلمان، فمن المرجح أن يتم التصويت على الاقتراح اليوم الأربعاء بالنظر إلى الجدول الزمني لأعمال البرلمان.وقد تم تقديم طلب عزل ضد وزير إلى البرلمان خمس مرات، ولكن لم يتم تمريره في جلسات عامة. ويتطلب العزل موافقة نصف أعضاء البرلمان، ومن المرجح أن ينجح الاقتراح الأخير لأن أحزاب المعارضة الثلاثة تحتل أغلبية المقاعد البرلمانية.