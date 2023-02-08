استطلاعات الرأي حول سباق قيادة الحزب الحاكم تظهر مشاعر متضاربة

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أظهر استبيانان جديدان حول سباق القيادة لحزب "قوة الشعب" الحاكم تفضيلا متضاربا للمتنافسين الرئيسيين "كيم جي هيون" و"آن تشول سو".وفي استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" يومي الاثنين والثلاثاء، وسألت فيه من 402 من أنصار الحزب عن الشخص الأنسب لقيادة الحزب، حصل "كيم" على 45.3% دعما من المشاركين، بينما حصل "آن" على 30.4%. وارتفع التأييد لكيم بنسبة 9.3% عن استطلاع الرأي السابق الذي أجرته نفس الشركة قبل أسبوع، في حين انخفض دعم "آن" بمقدار 12.9%. ويبلغ مستوى الثقة في ذلك الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 4.9%.وفي استطلاع آخر للرأي أجرته شركة "هان غيل ريسيرش" في الفترة من السبت إلى الاثنين، جاء "آن" في المقدمة بنسبة 35.5%، بينما حصل "كيم" على 31.2%. وقد أجري هذا الاستطلاع بتفويض من "كوكي نيوز"، وشمل 527 من مؤيدي حزب "قوة الشعب"، ويبلغ مستوى الثقة فيه 95%، مع هامش خطأ يبلغ 2.8%.