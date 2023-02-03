6.5 % انخفاضا في حصة الشركات الكورية في سوق بطاريات السيارات الكهربائية العالمية

Photo : YONHAP News

شهدت حصة ثلاث شركات كورية في السوق العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية انخفاضا بأكثر من 6%.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "إي إن إي" لأبحاث سوق الطاقة، بلغ إجمالي حجم استخدام بطاريات السيارات الكهربائية 517.9 غيغاواط في العام الماضي، بزيادة نسبتها 71.8% مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن حصة الثلاث شركات الكورية العاملة في هذا المجال، في سوق بطاريات السيارات الكهربائية العالمية، قد انخفضت من 30.2% في عام 2021 إلى 23.7% في العام الماضي، أي بنسبة 6.5%.أما الشركات الصنية فشهدت نموا كبيرا في العام الماضي، حيث زادت حصة شركة "سي إيه تي إل" في السوق العالمية من 33% في عام 2021 إلى 37% في العام الماضي، محتلة بذلك المركز الأول على مستوى العالم.وقال التقرير إن حصة الشركات الصينية في السوق العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية بلغت 60.4% في العام الماضي بعد أن كانت 48.2% في العام الأسبق.